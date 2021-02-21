هاجمت الاعلامية الكويتية مي العيدان برنامج الاعلامي العراقي نزار الفارس بسبب استضافته للراقصة اللبنانية اليسار في احدث حلقات برنامجه “مع الفارس” المذاع على قناة الرشيد.

ونشرت مي العيدان مقطع الفيديو المحذوف من الحلقة والذي ظهرت فيه الراقصة اليسار ببدلة رقص وهي ترقص على اغنية “انت معلمة” وعلقت كاتبة “في حياتي ماشفت برنامج بهالطريقه وبهذا اللبس الفاضح”.

وقد اثار تعليق مي العيدان الجدل بين متابعيها حيث دافع البعض عن البرنامج حيث كتب احدهم “يعني رقاصه ايش حتلبس اكيد بدله رقص. تخلف قسم بالله في البرنامح والمذيع يعني كان متوقع تلبس شرشف صلاه ” فيما شارك اخرين في انتقاد البرنامج حيث كتبت اخرى “والله هذا نزار يرادله يجرون اذانه ويتاادب لان خلانه علج بحلك العالم بس مو صوجه صوج القنوات الي تلفي والدول الي طلعوا عينه”.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو محذوفا من حلقة الراقصة اليسار مع الاعلامى العراقى نزار الفارس ليثير بها الجدل مجددا.

وظهر نزار الفارس فى الفيديو وهو يبدو عليها علامات من الخجل الشديد والذى كان سببا رئيسيا ايضا فى مغادرة المكان.

يُذكر أن الإعلامي نزار الفارس كان قد صرح في إحدى مقابلاته الصحفية أنه جرى الاتفاق مع الراقصة إليسار، قبل تسجيل الحوار، على ارتداء ملابس معتدلة بعيدًا عن مواصفات بدلة الرقص، تخوفا من حدوث رد فعل هجومي من قِبل الجمهور، وهو الأمر الذي رحبت به الراقصة على الفور.