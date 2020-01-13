مي العيدان تهاجم زينب فياض: “باقيلها يومين و تلحق هيفاء”

انتقدت الاعلامية الكويتية مي العيدان الاطلالة الاخيرة لـ زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
ونشرت مي العيدان صورة لزينب فياض بجانب والدتها وعلقت عليها قائلة: “صوره حديثه ل بنت هيفاء وهبي على شكل أنجلينا جولي. . هذي مو كانت محجبه اشوي اشوي قلعت الحجاب و باقيلها يومين و تلحق هيفاء”.
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صوره حديثه ل بنت هيفاء وهبي على شكل أنجلينا جولي. . هذي مو كانت محجبه اشوي اشوي قلعت الحجاب و باقيلها يومين و تلحق هيفاء 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم
وكانت زينب فياض قد اثارت الجدل بعد إطلالة ظهرت فيها تشبه الممثلة الاميريكية انجلينا جولى.
وقد تعرضت مي العيدان للهجوم من بعض متابعيها حيث قال احدهم: “انتي لو بجد إعلامية وناقده كان تابعتيها البنت مو محجبة ومحترمة ليش تشوهين سمعة الناس ليش بعدكم رغم التطور بهالاخلافيات” فيما تساءل اخر: “وميين انتي حتى تحاسبي البشر”.