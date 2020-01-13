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مي العيدان تهاجم زينب فياض: “باقيلها يومين و تلحق هيفاء”

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هيفاء وهبي وزينب فياض

هيفاء وهبي وزينب فياض

انتقدت الاعلامية الكويتية مي العيدان الاطلالة الاخيرة لـ زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

ونشرت مي العيدان صورة لزينب فياض بجانب والدتها وعلقت عليها قائلة: “صوره حديثه ل بنت هيفاء وهبي على شكل أنجلينا جولي. . هذي مو كانت محجبه اشوي اشوي قلعت الحجاب و باقيلها يومين و تلحق هيفاء”.

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صوره حديثه ل بنت هيفاء وهبي على شكل أنجلينا جولي. . هذي مو كانت محجبه اشوي اشوي قلعت الحجاب و باقيلها يومين و تلحق هيفاء 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم

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وكانت زينب فياض قد اثارت الجدل بعد إطلالة ظهرت فيها تشبه الممثلة الاميريكية انجلينا جولى.

وقد تعرضت مي العيدان للهجوم من بعض متابعيها حيث قال احدهم: “انتي لو بجد إعلامية وناقده كان تابعتيها البنت مو محجبة ومحترمة ليش تشوهين سمعة الناس ليش بعدكم رغم التطور بهالاخلافيات” فيما تساءل اخر: “وميين انتي حتى تحاسبي البشر”.

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