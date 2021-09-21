انتقدت الاعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها الفنانة شوق الهادي بسبب مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان.

واعادت مي العيدان نشر مقطع الفيديو، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليه كاتبة: “الحمدالله انك مو كويتيه. . وصدق المرحوم بدر الماس بكل كلمه قالها عنك. . اللي بيطلع يدافع عنها هو مثلها ويسوي مثلها”.

يذكر ان شوق الهادي هي من فئة البدون الذين يعشون في الكويت وكانت شقيقتها فرح الهادي قد تحدثت، خلال حوار مع الاعلامية مهيرة عبد العزيز، أنّ والدها من فئة البدون، من أصل عراقي، وغادر إلى بلده حين كانت في سنّ الخامسة، إلى أن تلقّت في عام 2017 رسالة عبر تطبيق “انستغرام” من ابن عمها، يخبرها أنّ والدها مريض جداً ويتمنّى رؤيتها مع شقيقتها.

وقد اثار تعليق مي العيدان على جنسية شوق الهادي انتقادات لها من متابعيها حيث كتب احدهم “شنو تقصدين بكلامج الحمد لله انج مو كويتيه بالمناسبه الانحطاط والفساد ممتوقف على دوله معينه” فيما قال اخر “على اساس بنات الكويت مقصرات.. حليمة بولند شوفي لبسها وساره الكندري وفاطمة الصفي وغيرهم..!! ولو نعدد ماراح نخلص فلاترمي الناس بالحجر وبيتك من زجاح”.

يذكر أن إطلالة شوق الهادي قد اثارت حالة من الغضب بين رواد السوشال ميديا، الذين وصفوا الفستان بأنه شبيه بـ”ملابس النوم” لجرأته، على حد تعبيرهم فيما انتقد آخرون طريقة رقص الهادي وتمايلها إلى جانب رمضان، وهاجم البعض احتضان الفنان المصري لشوق الهادي، واستذكر آخرون الفنانة اليمنية بلقيس، التي ظهرت سابقًا مع محمد رمضان، وتعرضت للانتقاد بسبب رقصها معه.