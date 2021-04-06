هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان مجددا الفنان العراقي علي يوسف وتحدته بأن ينفذ تهديده الأخير حول الخروج عن صمته حول علاقته بالفنانة الكويتية هند البلوشي.

ونشرت مي العيدان تدوينة لـ علي يوسف قال فيها: “أنا قول كافي ويمكن صار الوقت الي تنتهي بي كل الفوضى”.

وعلقت مي العيدان على كلام علي يوسف كاتبة: “أقص ايدي لو طلعت تتكلم . . و الفوضى اللي تتكلم عنها انت وزوجتك استفدتوا من وراها متابعين و لا زوجتك شنو شغلتها و لا شنو شهرتها عشان يصير عندها اكثر من ٣٤٤ الف متابع و انت ماكان عندك متابعين وصلت للمليون من ورى الفوضى ما اقول الا حسافه على اللي شهرتكم و لا انتو لا فن و لا مضمون”.

يذكر ان مي العيدان كانت حاضرة دائما في أزمة الفنان العراقي علي يوسف والفنانة الكويتية هند البلوشي زوجته الاولى زهراء البصري.

وكانت مي العيدان قد حذرت علي يوسف في وقت سابق قائلة “ احترم نفسك و لا تلعب لعبه اكبر منك مقهور شايل بقلبك ان ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و لا عبرتك ما اطالع انا يهال وحق اللي مايعرفني انا كل ازواجي اكبر مني مع اطالع اطفال. . خاف الله في الناس لا باجرالله يطلع حوبة الناس اللي قاعد تظلمهم في هالياهل اللي مالها ذنب الله يعرف يعور عبده”.

يذكر ان علي يوسف كان قد ابدى انزعاجه من مي العيدان بعد قيام الاخيرة بنشر صورة لزوجته الأولى “زهراء البصري”، كما قامت بنشر فيديوهات لابنته “ملك” متغزلة بجمال ملامحها، ما جعله يخرج عن صمته حيال هذا الأمر بعد تكرره.