هاجمت الاعلامية الكويتية مي العيدان مواطنها المذيع محمد المؤمن بعد ظهوره في مقطع فيديو معلنا فيه اعتناقه للديانة المسيحية.

وقالت مي العيدان تعليق على الفيديو، الذي اعادت نشره عبر حسابها على انستغرام، مهاجمة محمد المؤمن “لاحول ولا قوة الا بالله . . المذيع محمد المؤمن يعتنق المسيحيه. . سنقول . . هذي رده. . باحسافة الاسم بس”.

وقد تفاوتت ردود الفعل بين متابعي مي العيدان بين من دعى له بالهداية والعودة الى الاسلام بينما انتقدها البعض الاخر حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “الله يهديه ما احس انه بوعيه” و “وانتي اعتنقتي النفاق والكره والحقد يعني انتي مو احسن منه”.

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل مقطع فيديو للمذيع محمد المؤمن على نطاق واسع، والذي بدأه بالقول “أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد”.

وردد المؤمن في الفيديو مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن والروح القدس)، مضيفا عبارة “نحن أبناء عيسى ابن مريم”.