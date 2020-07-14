هاجمت الاعلامية الكويتية مي العيدان الفنان المصري محمد رمضان بسبب مقطع فيديو ظهر فيه مع زوجته نسرين عبدالفتاح في لقطة رومانسية أثناء تنزهما.

ونشرت مي العيدان مقطع الفيديو عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “فيديو محمد رمضان وزوجته احضان وبوس . . واتلوموني فيه مو عيب اللي بينك وبين زوجتك شي خاص شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك بالمره سوي لايف كامل مره وحده ايه بقت من الخصوصيه. . الادب صار صفر”.

وتظهر زوجة محمد رمضان في هذا الفيديو وهي تقبله أثناء تنزهما فيما يبدو داخل سيارة بينما كانا يستمعان لأغنية “انت الحب” للفنانة الراحلة “أم كلثوم”.

وقد استغرب عدد من متابعي مي العيدان هجومها معتبرين انها مجرد قبلة في السيارة وليست كما حاولت ان تصورها حيث قال احدهم: “اعتقد انها بوسة بريئة عادية وفي السيارة وين السرير والاحضان والمعاشرة هههههههههههههههه” وقال اخر “يا أخت العزيزة عند نقل الأخبار انقليها بطريقة صحيحة . هذا تصوير داخل سيارة . وليس على السرير . استخفري ربك وحاولي تعملي فحص نظر يمكن نظرك ضعيف شوفتي كراسي سيارة سرير .”.