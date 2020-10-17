شنت الاعلامية الكويتية مي العيدان هجوما لاذعا على مسلسل “دفعة بيروت” الذي بثت الحلقة الاولى امس الجمعة على شبكة شاهد وذلك على خلفية مشهد ظهر فيه أحد نجوم العمل وهو يتبول على شخص آخر.

فقد نشرت مي العيدان المشهد عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “مشهد في اول حلقه من مسلسل دفعة بيروت قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه مشهد مال امه اَي داعي ايحاء قذر استحوا اشويه في بنات وحريم قاعدين جدام التلفزيون اللي مفروض لكل الناس وقال ايه قناة كل العرب هذا المسلسل اللي قعدتوا سنه كامله ببيروت توقعنا بنشوف عمل يستحق أوسكار بس فعلا واضح انه بيدخل أوسكار كأسوأ عمل اصلا من الاعلان ماله وانا غاسله ايدي منه البرمو كله مهند الحمدي و نور غندور ندري انهم صارو الهبه الجديده لقناة الام بي سي و كالعاده بترفعونهم خاصه مهند بترفعونه لسابع سما مع انه لا وسامه و لا اداء و بعدين راح ترمونه من سابع سما مثل ماسويتوا مع بدر ال زيدان و لجين عمران و اسيل عمران والطابور طويل. . الله يعينه على دفعة القاهره اذا بداية القصيده كفر”.

يذكر أن مسلسل “دفعة بيروت” يرصد حكايات طلاب وطالبات من دول الخليج والمغرب العربي، يسكنون معاً في بيوت للطلبة والطالبات، حاملين معهم أفكارهم ومعتقداتهم وعاداتهم وأحلامهم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديداً في شارع الحمرا الذي كان يعج بالساسة والشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين.

يدرس هؤلاء الطلاب في الجامعة الأمريكية ببيروت، وتدور بينهم الكثير من التطورات والمغامرات والمناكفات، وتتصاعد الخطوط الدرامية لتتلاقى مصائرهم ويومياتهم ما بين الحب والغيرة والسياسة والزواج والمنافسة والمؤامرة.

وتواجه قصص الحب والعلاقات في كثير من الأحيان عثرات ومشاكل غير متوقعة، وهذا ما يواجه علاقة مهند الحمدي (منصور)، ونور الغندور (جميلة)، وستكون ثالثة أبطال هذا الخط الدرامي ليالي دهراب، التي تطلّ في شخصية حصّة الأخت غير الشقيقة لجميلة.

لمسلسل بدأ عرضه على «شاهد VIP» اعتباراً من امس الجمعة 16 أكتوبر الجاري، وهو من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، وبطولة كوكبة من النجوم الخليجيين والعرب: منهم فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، ذوالفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، ليالي دهراب، روان مهدي، يارا قاسم، ناصر الدوسري، سارة أبي كنعان، أنس طيارة، وائل منصور، يوسف البلوشي، مروى الأطرش، وغيرهم.