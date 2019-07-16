مي العيدان تهاجم نجم “ستار أكاديمي”

هاجمت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ نجم برنامج “ستار أكاديمي” الفنان الكويتي ​بشار الشطي​، إضافة إلى الممثل السعودي ​مهند الحمدي​، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لهما، وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”استغرب كل الاستغراب لمن يقول ان مهند الحمدي جميل فأنا أراه بعيدا كل البعد عن ذلك فهو اقرب الى شكل الشاب العادي ولو نظرت الى دوره في دفعة القاهره نرى اداء باهتا بعيدا عن التلقائية والأقرب للاسصطناع”.

وأضافت: “يحتاج الى فتره كبيرة من العمل وتطوير ذاته وان يبتعد عن اتكاليته على قناة الام بي سي الذي يعمل بها كمذيع وليتذكر ان لو دامت لغيرك لما وصلت إليك فالينظر للآخرين من سبقوه بالعمل”.

وتابعت:”بشار فشل اكثر ومنذ خطى خطوته نحو التمثيل التلفزيونيه وهو كل مسلسل لازم يجسد شخصية الرجل المتزوج ويحب اخرى وعلى سبيل المثال ولا الحصر دوره في للحب كلمه وامنا رويحة الجنه واخيرا و ليس آخراً دفعة القاهره ليس من الخطا ان يفشل احدا المهم ان ينجح بعد الفشل فلولا الفشل لما عرف احدا طعم النجاح ونقطه ومن أول السطر”.