نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل “مي العيدان” عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والـ فيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو من برنامجها “كشف حساب” تعلق على تساؤلات البعض حول عدم محاسبة الفنانة المصرية “غادة عبد الرازق” علي الفيديو الفاضح الذي تم تداوله لها قبل حوالي 3 سنوات، بينما تم الزج بالراقصة “سما المصري” في السجون.

وأرفقت العيدان هذا المقطع الذي نشرته بالتعلق، فقالت: “الفيديو الفاضح ل غاده عبدالرزاق لما صورته كانت بدوله أجنبيه لذلك القانون المصري ليس ذو اختصاص”. مشيرة إلي أن فيديو عبدالرازق جرى في إحدى الدول الأجنبية وبالتالي فإن القضاء المصري غير مخول له النظر في الواقعة أو معاقبتها عليه، بينما فيديوهات سما المصري تمت داخل البلاد.

في سياق مُتصل، أصدرت محكمة جنح المعادي في وقت سابق؛ حكمًا ببراءة الفنانة غادة عبد الرازق، في الجنحة المباشرة التى أقيمت ضدها من قبّل المحامي”سمير صبرى”، الذي أتهمها بإرتكاب فعل خادش للحياء؛ بعد نشرها فيديو أظهر مناطق حساسة من جسدها بالخطأ على حسابها الرسمي بموقع ”إنستجرام“ ،حيث كانت فى حالة تشبه السكر، ومرتدية ملابس نوم فاضحة.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد أعتذرت مسبقًا عن هذا الفيديو الفاضح، وأكدت أنها تتناول عقاقير منومة ومضادة للاكتئاب منذ سنوات طويلة، تؤدي إلى فقدانها لتوازنها، وأنه تم نشر الفيديو عن طريق الخطأ.