علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على طريقتها على خبر انفصال الفنان المصري تامر حسني ومصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل والذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

فقن نشرت مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، صورة للستوري التي اعلنت بسمة بوسيل من خلالها انفصالها عن تامر حسني وعلقت كاتبة: “بسمه بوسيل تعلن انفصالها من تامر حسني . . موقلنا مابني على باطل فهو باطل. . ياشماتت جليله فيكم وزغرطي يا انشراح”.

وقد استغرب متابعو مي شماتتها في خبر الانفصال حيث كتب احدهم: “المسلم مايشمت والله لا يشتت اسرة واطفال” وقالت اخرى “انتي ما خليني حدا الا وتشمتي بمصايبه .. نسيتي انه الدور جاي عليكي يالعجوز المتشفيه وكأنك ضمنتي الكماليه .. الكمال لله وحده”.

كما نشرت مي العيدان مقطع فيديو ظهرت فيه جليلة وهي تزغرد وعلقت عليه كاتبة: “جليله اتزغرط و سعيده بخبر طلاق تامر حسني وبسمه بوسيل قلت لكم زغرطي يا انشراح . . كاهي انشراح وصلت ”.

وكانت بسمة بوسيل قد اعلنت خبر انفصالها عن تامر حسني عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام حيث كتبت “لكل الناس اللي بتبعتلي صور و فيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات ، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

يذكر ان تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل عام 2012 وفي يوم 4 مايو 2013 رُزق بمولوده الأول “تاليا تامر حسني” وفي يوم 3 مايو 2015 رُزق بمولوده الثاني “أمايا تامر حسني”. وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رُزق بمولوده الثالث “آدم تامر حسني”.