اثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بتعليق جديد حول إيمان رمضان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان بعد ان كانت سخرت في تعليق سابق من زوجته الحالية وطليقته.

فقد نشرت مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، صورة مركبة لشقيقة محمد رمضان مع طليقها وزوجها الحالي وعلقت كاتبة: “صورة أزواج ايمان رمضان اخت محمد رمضان الاول طليقها ابو بنتها و الثاني زوجها الثاني . . ماشاء الله تخصص بيض وحلوين”.

وقد استغرب متابعو مي العيدان تعليقها على شقيقة محمد رمضان حيث كتب احدهم: “انتي ليش قلبك واجعك عشان سوالك بلوك قلتي تنبشي ورا عيلته. الحين شنو راح تستفيدين” فيما تساءل اخر ان كان سبب ملاحقتها لمحمد رمضان هو ترحمه على صدام حسين في لقاء سابق.

وكانت مي العيدان قد علقت سابقا صورة لمحمد رمضان مع طليقته وزوجته الحالية كاتبة: “صور زوجات محمد رمضان . . ام حجاب الاولى ايّام الفقر و الشقراء بعد ماشاف الفلوس . . اَي وخده عندكم احلى “.