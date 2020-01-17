مي العيدان عن قتيل منزل نانسي عجرم: “يستحق السحق مو بس 16 طلقه”

أكدت الاعلامية الكويتية مي العيدان انها تقف الى جانب الحق في قضية قتيل منزل نانسي عجرم على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

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ونشرت مي العيدان صورة قديمة لها مع نانسي عجرم وعلقت كاتبة: “حق المقهورين و اللي بيموتون لاني واقفه مع الحق بالنسبه للجريمه اللي حدثت بمنزل نانسي عجرم ويقولون تبينها بلقاء و كلام فاضي انزين اشرايكم يصورتي معاها سويت لها لقاء في اول زياره لها للكويت ايّام اغنية اخصمك اه في اذاعة اف ام الكويت ها الصوره عمت عيونكم ولا تبون اكثر و اللقاء عندي اياه راح انزله عاليوتيوب قريبا”.

وتابعت مي العيدان قائلة: “ثانيا يابقر انا ما أوقف بجانب الا الحق يكون معاه و الانسان تم الاعتداء على حرمة بيتها وبياناتها حرامي يستحق السحق مو بس ١٦ طلقه عشان يصير عبره لغيره. . اقول للمقهورين أخاصمك اه😂😂”.