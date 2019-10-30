مي العيدان عن محمد عبده: “طحت من عيني بعد ماكنت عال”.. والسبب؟

اعادت الاعلامية الكوينية مي العيدان نشر صورة للفنان السعودي محمد عبده مع الراقصة المصرية فيفي عبده من احدى الحفلات القديمة.

وعلقت مي العيدان على الصورة قائلة: “فيفي عبده مع محمد عبده.. والله ماطلعت هين يا ابو نوره. طحت من عيني بعد ماكنت عالي “.

وكان الكثيرين قد اعربوا عن صدمتهم لرؤية فنان العرب محمد عبده في هذه الصورة غير ان البعض الاخر اعتبرها عادية حيث قال احدهم: “بس تراه مطرب مو شيخ يعني عادي تلاقينه بالملاهي ومع رقاصات يعني”.

فيما انتقد اخرون تعليق مي العيدان على الصورة مدافعين عن محمد عبده حيث قال احدهم: “لا تكفين عاد لا يطيح من عينج ماعنده ناس تحبه غيرج” فيما قال اخر: “محمد عبدو درى عن عينك اصلاً؟😂😂😂😂 احسن لا تقربينه ولا تحبينه ، انتي انسانه تعيشين على سب الناس لك والاهانه الله يعينك والحمد لله اللي جعلنا نكرم انفسنا مانذلها”.