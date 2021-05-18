نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان مقطع من مقابلة للفنانة نادية العراقية التي توفيت منذ يومين بسبب مضاعفات اصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت نادية العراقية، في مقطع الفيديو، وهي تتحدث عن رغبتها في التطوع كممرضة لمساعدة مرضى الكورونا قائلة ان زوجها منعها من ذلك “بقي شهرين الباب مقفول والمفتاح عندهم ما يخلوني انزل قلي لو كنت شابة شوية ان حوافق ومش حامنعك ولكنك انت سنك ما يسمح وانت عملتي واجبك وانت شابة صغيرة وعملتي كل حاجة كويسة”.

وعلقت مي العيدان على الفيديو كاتبة:”سمعوا عظمة كلام المرحومه باْذن الله ناديه العراقيه. . سبحان الله كانت ابي تتطوع كممرضه بالمستشفى عشان مرضى كورونا و سبحان الله خذت كورونا ورحلت بصمت واللي عور قلبي ان جنازتها ماكان في فنانين. . صحيح أهي مونجمه . . لكن انسانه و عاشرت ناس ما عرفوا قيمتها لا بحياتها و لا في وداعها الله يرحمه ناديه العراقين لا تنسوها بدعاء ”.

يذكر أن مي محروس كانت قد أوضحت أن والدتها لم ترحل عن الحياة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإنما توفت بسبب التهاب رئوي حاد.

وقالت مي محروس، ابنة الفنانة الراحلة: “أمي خفت من كورونا بس جالها التهاب رئوي حاد، في أول أسبوع كانت فيه خفت من كورونا، بس للأسف هي عندها التهاب رئوي حاد، فتدهورت حالتها، ده كان سبب وفاتها، مش كورونا”.