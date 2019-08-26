مي العيدان في اول ظهور بعد عملية التكميم.. شاهدوا كيف اصبح وجهها من الضعف!

تتحضر مقدمة البرامج مي العيدان لعودة برنامجها المثير للجدل “كشف حساب” في موسمه الجديد بعد العطلة الصيفية التي أخذتها لاجراء جراحة لانقاص وزنها.

وفاجأت الاعلامية الكويتية متابعيها بمجموعة من الصور خلال تصوير البرنامج وبدت بشكل مختلف بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد إثر جراحة تكميم المعدة التي خضعت لها قبل أشهر.

ورغم أنها وضعت الكثير من المكياج على وجهها الا انها بدت شاحبة وبوجه متعب، وظهر على ملامحها علامات التقدم في السن بعد بروز الترهلات والتجاعيد في وجهها كتأثير أول للجراحة.

وأعلنت العيدان من خلال صورها عن عودتها قريباً الى الشاشة الصغيرة من خلال برنامجها مع مواضيع وانتقادات ومقابلات شائكة جديدة.