مي العيدان في اول ظهور بعد عملية التكميم.. شاهدوا كيف اصبح وجهها من الضعف!

تتحضر مقدمة البرامج مي العيدان لعودة برنامجها المثير للجدل “كشف حساب” في موسمه الجديد بعد العطلة الصيفية التي أخذتها لاجراء جراحة لانقاص وزنها.
وفاجأت الاعلامية الكويتية متابعيها بمجموعة من الصور خلال تصوير البرنامج وبدت بشكل مختلف بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد إثر جراحة تكميم المعدة التي خضعت لها قبل أشهر.
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مع العيال يوسف الرضوان و علي احمد في كواليس برنامج كشف حساب . . شدو حيلكم الرجعه خلال أيام 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عقيل_الرئيسي #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #هنادي_الكندري
ورغم أنها وضعت الكثير من المكياج على وجهها الا انها بدت شاحبة وبوجه متعب، وظهر على ملامحها علامات التقدم في السن بعد بروز الترهلات والتجاعيد في وجهها كتأثير أول للجراحة.
وأعلنت العيدان من خلال صورها عن عودتها قريباً الى الشاشة الصغيرة من خلال برنامجها مع مواضيع وانتقادات ومقابلات شائكة جديدة.