علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على قرار القضاء المصري في قضية الممثلة الكويتية ​حياة الفهد على خلفية تصريحاتها حول الوافدين.

وقالت مي العيدان في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “القضاء المصري يرفض دعوى تطالب منع حياة الفهد من دخول مصر . . كفو القضاء المصري الانسانه ماجابت طاري اَي جنسيه محدده و لا اذكرت ناس محدده بس شكلكم حاسين انكم مكروهين عشان جذيه توقعتوا ان الكلام عليكم. . ترى قالت الأجانب بشكل عام و الأجانب تشمل كل جنسيات العالم و المخالفين”.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري قد رفضت بعدم قبول دعوى إدراج اسم الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر، بسبب نسب تصريحات إليها تم تفسيرها على أنها تطاولا على العمالة المصرية في الكويت.

وكان سمير صبري المحامي أقام دعوى قضائية طالب فيها بمنع حياة الفهد من دخول مصر . وقال في دعواه : “في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تتطاولت من تدعي حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا الدولة المصرية، وذلك حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أزمة وتعدى”، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، و‫بعدم علاجهم‬. وأضاف : “لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء ‬وذلك على خليفة تفشى فيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة عدد الوفيات، حيث قالت نصًا: “إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلى فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا، كما طالبت بعدم دخول أى شخص إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وعدم استخراج اى تصاريح”.