مي حريري تعتذر عن حفل زفاف خاص في جدة.. والسبب!

كشفت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ أنها اعتذرت عن إحياء حفل زفاف خاص في مدينة جدة يعود إلى “آل الباز” بعد أن تعذّر سفرها من لندن إلى المملكة العربيّة السعودية لأسباب وظروف خاصّة .

وتقدمت مي حريري بتهنئة للعروسين عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ووجّهت تحيّة إلى بعض الوجوه الإجتماعية التي حضرت الحفل والتي كان أبرزها الوزير عبد العزيز خوجة ، الكاتب حمود أبو طالب، الصحفي وليد عمير، الفنان محمد بخش والمستشار محمد سعيد طيب.

الجدير ذكره أن مي حريري إفتتحت عام 2020 في حفل غنائي أحيته إلى جانب الفنان أيمن زبيب في لندن بعد أن قرّرت الإستقرار هناك في ظل الأوضاع التي يمرّ بها لبنان.