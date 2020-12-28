نشرت الفنانة ” مي حريري ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” وجهت من خلالها رسالة إلى الفنانة ” أصالة ” لدعمها على خلفية الأزمة التى تمر بها مؤخرا بعد انتشار صورة لطليقها المخرج ” طارق العريان ” مع عارضة الأزياء ” نيكول سعفان ” وما أثير حول وجود علاقة عاطفية بينهما .
فكتبت مي حريري في تغريدتها قائلة : ” ما تخلّي إفلاس بعض الرجال يوجعلك قلبك لأنو ما حدا بيستاهل أي دمعة منّك .. نحنا حاطينك بقلبنا وإحساسك خلانا ننغرم فيكي ونحبّك أكتر وأكتر ” .
وتابعت : ” بتضلك أصالة بكل معنى الكلمة وكتير عم حسّ فيكي لأنو هالنوع من التعنيف برفضوا بقوّة .. خليكي قويّة .. بحبك ” .