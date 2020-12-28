نشرت الفنانة ” مي حريري ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” وجهت من خلالها رسالة إلى الفنانة ” أصالة ” لدعمها على خلفية الأزمة التى تمر بها مؤخرا بعد انتشار صورة لطليقها المخرج ” طارق العريان ” مع عارضة الأزياء ” نيكول سعفان ” وما أثير حول وجود علاقة عاطفية بينهما .

فكتبت مي حريري في تغريدتها قائلة : ” ما تخلّي إفلاس بعض الرجال يوجعلك قلبك لأنو ما حدا بيستاهل أي دمعة منّك .. نحنا حاطينك بقلبنا وإحساسك خلانا ننغرم فيكي ونحبّك أكتر وأكتر ” .

وتابعت : ” بتضلك أصالة بكل معنى الكلمة وكتير عم حسّ فيكي لأنو هالنوع من التعنيف برفضوا بقوّة .. خليكي قويّة .. بحبك ” .

@assalaofficial

ما تخلّي إفلاس بعض الرجال يوجعلك قلبك لأنو ما حدا بيتساهل أي دمعة منّك ..

نحنا حاطينك بقلبنا وإحساسك خلانا ننغرم فيكي ونحبّك أكتر وأكتر ..

بتضلك أصالة بكل معنى الكلمة وكتير عم حسّ فيكي لأنو هالنوع من التعنيف برفضوا بقوّة .. خليكي قويّة .

بحبك #اصالة #مي_حريري pic.twitter.com/toncUvYrtJ — May Hariri – مي حريري (@HaririAMay) December 26, 2020