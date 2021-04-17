كشفت الإعلامية المصرية ​مي حلمي​، أنها بعد زواجها من الفنان المصري محمد رشاد حملت بتوأم وأجهضت بشكل طبيعي.

وأشارت مي، أثناء حلولها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي يعرض على شاشة “القاهرة والناس عن الحادثة قائلة: “أجهضت حملي بتوأم خلال فترة زواجي من محمد رشاد، والإجهاض كان طبيعيًا”.

وأضافت مي حلمي: “انحرمت من الأمومة، وانحرمت أن أكون أمّ.. وأعاتب نفسي لأنني لست صلبة”.

وتجدر الإشارة الى أن محمد رشاد ومي حلمي، انفصلا رسميًا، بعد عام تقريبا من زواجهما، بسبب تعرّض رشاد لمشاكل مالية وانتاجية، بالإضافة الى أن زواجهما واجه مشاكل عدة في البداية من جانب الأسرتين.







