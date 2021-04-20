ما زالت التصريحات المتبادَلة بين الإعلامية مي حلمي وطليقها الفنان محمد رشاد ضمن برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدّمه المخرجة إيناس الدغيدي، تثير حالة من الجدل في الوسط الفني.

فبعد تصريحات رشاد في البرنامج، علّقت مي عليها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي على “إنستغرام” قائلةً: “بس لما تمد إيدك هتبقى دكر بزيادة ياروح قلب أمك من جوا».

وأضافت في منشور آخر على الخاصية نفسها: “أنا راجل بره بيتي أبغي أعملك منشن يالي بتقولها، عشان أكتر حد في حياتي بتضحكني بس عارفة أنك هتشوف الستورى وتضحك ياغالي على قلبي وروحي».

وكانت الحرب الكلامية بين مي حلمي ومحمد رشاد قد بدأت منذ إعلان انفصالهما، ليستغل كل منهما أي مناسبة أو لقاء للهجوم على الطرف الآخر، ليزداد الصراع حدّةً بعد استضافة مي حلمي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”.