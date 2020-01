مي حلمي توجه رسالة مؤثرة إلى زوجها بعد تعرضها للإجهاض

View this post on Instagram

وستظل انت بكل الأبناء / إلي صديقي حبيبي ابي وسندي واخي واكبر واصغر ابنائي احبك فأنت عوضي في الدنيا مادمت سالمآ فأنا بخير لست حزينه فالمواقف دائما تعبر عن من حولك وقت الشده …. وقتآ ما سأرزق بأولاد ثم يدور الكون بأم ثم جده عجوز ثم احفاد وهكذا ولكن عندما يشاء القدير عوضه كبير @mohammedrashadofficial ❤️ #مي_حلمي #بتاعت_الراديو #محمد_رشاد