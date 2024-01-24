النجم أحمد الفيشاوي والنجمة مي سليم يجمعهما حاليًا بطولة فيلم “بنقدر ظروفك”، حيث يواصلان تصوير الفيلم الذي يبدو وأن أحداثه ستشهد بدء قصة حب بين الشخصيات التي يقومان بتجسيدها، كما يبدو وأن النجمين قد قررا أن تصبح كواليس الفيلم محل اهتمام وتساؤل بين الجمهور المتابع لهما، وأن يثيرا من خلالها الجدل، في إطار الترويج للعمل المنتظر طرحه قريبًا في دور العرض.

كواليس فيلم “بنقدر ظروفك” تحدث ضجة بين الجمهور

أحمد الفيشاوي منذ أن بدأ تصوير “فيلم بنقدر ظروفك” وهو حريص على مشاركة الجمهور على إنستجرام بصور ولقطات من كواليس التصوير والتحضير لدوره، لكنه أثار ضجة مؤخرًا بعد أن قام بنشر صور جمعته بالفنانة مي سليم، وظهر فيها الثنائي وهما يرتديان أزياء العريس والعروس، ويجلسان في “الكوشة”، دون أن يتم التعليق بكتابة أي شيء عن الأمر.

واعتبر الجمهور أن أحمد الفيشاوي ومي سليم قد احتفلا بالفعل بزفافهما في الواقع، خاصة وأن مي سليم نشرت نفس الصور عبر حسابها على انستجرام دون التعليق عليها، وهو ما أثار الجدل كذلك بين المتابعين، قبل أن يكشف صناع العمل عن أن الصور كانت مجرد مشهد من بين مشاهد الفيلم.

كواليس فيلم بنقدر ظروفك

هل تقصد مي سليم وأحمد الفيشاوي إثارة الجدل بصور الزفاف؟

وبالرغم من أن سرعان ما تم الكشف عن سر الصور وأنها مشهد من مشاهد الفيلم المنتظر، إلا أن البعض انتقد طريقة أحمد الفيشاوي ومي سليم في الترويج للفيلم الجديد، واتهامهما بأنهما يقصدان إثارة الجدل بين المتابعين، خاصة وأن مي سليم تحديدًا لم تكن قد شاركت من قبل صورًا من كواليس هذا الفيلم، سوى صور الزفاف

مي سليم بفستان الزفاف

أحمد الفيشاوي أيضًا منذ أن قرر الترويج لأحدث أعماله السينمائية مؤخرًا، أصبح حديث الجمهور كون أن الصور التي يشاركها دائمًا ما تتسبب في إثارة الجدل، إضافة إلى الظهور المفاجئ لابنه تيتوس معه في الكواليس باستمرار، بعد فترة من الأزمات بينه وبين والدته الألمانية.

كواليس فيلم بنقدر ظروفك

ظهور مفاجئ لابن أحمد الفيشاوي في كواليس أعماله مؤخرًا

وكان الفنان المصري حريصًا على مشاركة الجمهور بصور ولقطات جمعته بابنه تيتوس مؤخرًا خلال كواليس تصوير أعماله ومنها “بنقدر ظروفك”، وهي الصور التي أحدثت ضجة بسبب اهتمام الفيشاوي على التأكيد على أن علاقته بابنه من حبيبته السابقة جيدة وعلى ما يرام، وأنه يمارس دور الأبوة على أكمل وجه.

من بين الصور التي أثار بها أحمد الفيشاوي الجدل مؤخرا كذلك كانت صورته مع النجمة دينا خلال تصوير أحد مشاهد فيلم “عادل مش عادل”، حيث ظهر الفيشاوي وهو يجلس بأريحية مع النجمة المصرية، وهي الصورة التي عرضته للانتقادات، لكن دينا حرصت على الدفاع عن نفسها وعن أحمد الفيشاوي ونفت وجود أي علاقة عاطفية بينهما قد أوحت إليها تلك الصورة.

معلومات عن فيلم “بنقدر ظروفك”

فيلم “بنقدر ظروفك” يقوم ببطولته كل من أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش حسن وملك في حارة فقيرة، ويتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ويطرح سؤالا وهو: هل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة؟

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