شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنانة “مي سليم” التى تزوجت من الفنان “وليد فواز”، عام 2018، وذلك بعد قصة حب نشأت بينهما خلال “مسلسل الرحلة”، الذى تم عرضه فى شهر رمضان، حيث قدم الثنائى فى العمل شخصيتين لزوجين تزوجا بعد قصة حب، لكن ظهرت بعض الأزمات بينهما بسبب ماضى مى سليم خلال الأحداث.

ولم يستمر زواج “مي” من وليد فواز سوي ثلاثة أسابيع لأسباب غامضه، أرجعها البعض لخوف الفنانة من خسارة حضانة إبنتها الوحيدة “لي لي”؛ وبعد الطلاق الرسمي كتب فواز علي صفحته الرسمية بموقع إنستجرام منشوراً إستنكرة الكثيرين وعلي رأسهم بعض الفنانين، وذلك لما يحمله من إساءه لـ مي سليم، فكتب فواز قائلاً: “الحمد لله رب العالمين.. ۖ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ” صدق الله العظيم. قدر الله ماشاء فعل ..اللي حصل النهاردة دة تصحيح لوضع كان من الأساس غلط والحمد لله إنه تم دلوقتي مش بعد كدة” .

وأضاف: ” ورغم أن كتير افتكروا إني اتسرعت في اعلان الخبر على السوشيال ميديا ..الا اني أتعودت أكون واضح مع نفسي وجمهورى اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط علي من قبل البعض و تصدير كم كبير من المشاكل و لدرجة وصلت للتشهير بيا لإصرارى علي الطلاق، وأنا بعترف فعلا اني اتسرعت في الجواز وافتكرت للحظة أن الحب كافى لكن في الحقيقة الحب مختلف تماما عن الواقع” .

واختتم وليد: “المرة الجاية هيكون اختياري قائم على العقل اكتر من العاطفة علشان أعمل أسرة بجد اكمل بيها حياتي ..والحمد لله أن الجوازة لم ينتج عنها ابناء ربنا يوفق الجميع والله المستعان”.

ومن جانبها، تردد أن الفنانة الأردنية مي سليم غضبت بشدة بعد إعلان زوجها وليد فواز خبر انفصالهما بهذه الطريقه عبر منشور علي إنستجرام، ولهذا حذفت هي الأخري كافة صورهما سوياً من حسابها الرسمي على إنستجرام.