مع بدء العد التنازلي لعرض مسلسل “خيط حرير” كشفت بطلة العمل الفنانة مي عز الدين عن الإعلان التشويقي الرسمي، الذي زاد من غموض أحداث المسلسل، وهو ما عبرت عنه مي بتعليق مثير لخطف أنظار جمهورها منذ الدقيقة الأولى

. مي نشرت الإعلان التشويقي الجديد لمسلسها “خيط حرير” عبر حسابها الرسمي على موقع الفيس بوك وعلقت عليه محذرة جمهورها بقولها: الموضوع شكله كبير والحدوتة خيوطها كتير, وعايزة تركيز.

تدور أحداث المسلسل فى 35 حلقة، فى إطار اجتماعي، ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعتبر مسلسل “خيط حرير” العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل “حالة عشق” عام 2015، ومسلسل “رسايل” عام 2018، ومسلسل “وعد” عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي