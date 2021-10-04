شاركت الفنانة “مي عز الدين” صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، إذ عبر جمهورها عن حبهم وافتقادهم لها. حيث أن نشاط «مى» على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل، محدود للغاية، لكنها مع كل ظهور جديد تثير حالة واسعة من التفاعل بين متابعيها، خاصة أنها قليلة الظهور الإعلامى.

جاء الظهور الجديد لـ«مي» بشكل بسيط، حيث أطلّت بشعر منسدل وتيشرت أبيض، كما فتحت مي خاصية التعليق على الصورة التي أغلقتها لفترة طويلة في أي منشور لها.

وحازت الصورة على اعجاب كل متابعيها ومحبيها وانهالت عليها التعليقات من أصدقائها الفنانين الذين عبروا عن اشتياقهم لها بوحشتينا؛ ومنهم من أقــرّ بتغير ملامحها وجمالها الزائد.

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وتفاعل عدد كبير من المتابعين، مع صورة مي عز الدين، وتلقت تعليقات كثيرة، من زملائها بالوسط الفني الذين عبروا عن حبهم لها، من بينهم الإعلامي المصري تامــر شلتـوت، الذي اكتفى بوضع «إيموشن» قلب، وكتبت الفنانة رندا البحيري: «فينك يا مي.. وحشتيييينييي»، وكتبت الفنانة نورهان «يا ميويا يا قمر ..طلتك بالدنيا»

كما عبرت تعليقات الجمهور، عن افتقادهم لها، حيث ركزت على غيابها الطويل على مواقع التواصل: «ياه وحشتينا كفاية غيبة»، «أخيرًا ظهرتي ليه الغيبة دي كلها يا ميكا»، «وحشتينا أوي يا ميكا والله»، «منورة أرجوكي ارجعي تواصلي معانا تاني»، «أحلى واحدة ربنا يحفظك».

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، قيامها ببطولة “مسلسل خيط حرير“، والذي عُرض نهاية العام 2020. مع عدد من النجوم والنجمات.

مسلسل “خيط حرير” من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج شركة سينرجي – تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة كلا من؛ مي عز الدين، محمود عبد المغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي،هنادي مهنا، ولاء الشريف، مي سليم، محمد سليمان، حنان سليمان وأحمد صيام.

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