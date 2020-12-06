حل نجوم مسلسل ” خيط حرير ” ضيوفا يوم أمس مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في حلقة برنامجها ” كلمة أخيرة ” المذاع على قناة ” ONE ” للاحتفال بنجاح المسلسل .

وشهدت الحلقة غياب بطلة العمل الفنانة ” مي عز الدين ” لتكشف لميس الحديدي عن السبب من وراء ذلك وهو قرار مي مقاطعة الإعلام وعدم الظهور في أي مقابلة إعلامية .

وعلقت لميس الحديدي على ذلك قائلة : ” احترم قرارها جداً فهي تريد أن تمثل وتحظى بحياتها الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام .. أحترمها ولكن أتمنى ألا يستمر هذا القرار طويلا ” .

وبديلا عن تواجدها في الحلقة قامت مي عز الدين بإرسال رسائل مكتوبة إلى أبطال المسلسل المتواجدين بالبرنامج وهم المؤلف ” محمد سليمان ” والمخرج ” إبراهيم فخر الدين ” والفنانة ” سوسن بدر ” والفنانة ” هنادي مهنى ” والتي قرأتها عليهم لميس الحديدي .

يذكر أن مسلسل خيط حرير شارك في بطولته كلا من : مي عز الدين ومحمود عبد المغني وأحمد خليل وسوسن بدر ونيكولا معوض ومحمد علي رزق وصفاء الطوخي وولاء الشريف ومي سليم وهنادي مهنى ومحمد سليمان وحنان سليمان وأحمد صيام .

https://www.facebook.com/KelmaAkhira/videos/221690192728192/?t=15