فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء “هبة جبر” أخت الفنانة مي عز الدين غير الشقيقة حيث أن والد مي متزوج من والدة هبة، حيث أنهما تربيتا سوياً منذ أن كانتا طفلتين فى الصغر، كما أن مي عز الدين تعتبرها بمثابت اختها شقيقتها ليست مجرد إبنه زوج ولدتها فقط وتربطها بيها علاقه قويه جداً. وذلك ما تحرص الفنانة علي ذكره في لقاءاتها التلفزيونية.

وعلي الصعيد الفنى، يُعرض حالياً للنجمة مي عز الدين “مسلسل خيط حرير”، على شاشة قناة ON، ويشارك فى بطولته إلى جانبها كلًا من، محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويحسب لمي عز الدين، عودتها القوية للدراما مرة أخرى، حيث غابت العام الماضى عن الشاشة، وتقدم حالياً أروع أدوارها بـ “مسلسل خيط حرير”، مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث قدم الثنائى أغلب الأعمال الناجحة بالإضافة للمخرج إبراهيم فخر الذى تعاونت معه في 4 مسلسلات دفعة واحدة .

“مسلسل خيط حرير” تدورأحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.



