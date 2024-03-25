أقامت الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي إفطار جمعوا فيه عدد كبير من أصدقائهم النجوم.

وأطلت مي عمر في الإفطار بإطلالة رمضانية مع قفطان من خامة الخيش، مع رسومات تدمج الألوان الأسود والبني الفاتح.

مي عمر بـ إطلالة رمضانية

والقفطان من Dar Sara سعره 309 دولار أي 14 ألف جنيه.

وتركت مي عمر شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان هادئة.

حضر الإفطار الفنان أحمد زاهر وزوجته وابنتيه ملك وليلى، وتامر حسني وبسمة بوسيل والإعلامية رضوى الشربيني والفنانة أصالة وابنتها شام الذهبي والإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد والإعلامية أميرة بدر وغيرهم.

نجاح مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

واحتفلت مي عمر بنجاح مسلسلها “نعمة الأفوكاتو” الذي تنافس به وزوجها المخرج محمد سامي في السباق الرمضاني 2024.

وكانت الفنانة أصالة قدمت تتر مسلسل “نعمة الافوكاتو” وأغنية دعائية عرضت قبل بداية شهر رمضان، فيما غنت الفنانة بسمة بوسيل تتر نهاية المسلسل بالإضافة إلى رباعيات نسمعها خلال الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

عرض أول الساعة 10 مساء على قناة mbc مصر

عرض ثاني الساعة 4 عصرا على قناة mbc مصر 2

والمسلسل متاح عبر منصة “شاهد”.

قصة مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة تنطلق المحامية الشابة “نعمة” لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المساعدة، تتأرجح حياة “نعمة” بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

أبطال مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

المسلسل ينتمي لدراما الـ15 حلقة، ويشارك فى بطولته المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب.

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