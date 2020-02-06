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مي عمر تخطف الانظار.. بالبيجامة!

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مي عمر بالبيجامة

مي عمر بالبيجامة

نشرت الفنانة المصرية مي عمر صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام أطلت بها بالبيجاما.

وظهرت مي عمر في الصورة جالسة في منزلها، ومُرتدية بيجاما ستان باللون الأخضر وعلقت كاتبة: “اخير في المنزل بعد 28 ساعة عمل”.

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Finally home after 28 hours of shooting 😯 #itsgoodtobehome #mycouchismybestfriend #mylivingroomismyhappyplace

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الجدير بالذكر أن مي عمر ستشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل “الفتوة”، والمسلسل بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مجدي فكري، نجلاء بدر، مها نصار، رياض الخولي، عادل الفار، أحمد خليل، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحي الجمالية.

ويعد “الفتوة ” التعاون الثانى على التوالي بين ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوي وشركة سينرجي، بعد تقديمهم مسلسل “لمس أكتاف” العام الماضي.

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