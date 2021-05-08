نشرت ال​إعلام​ية ​بسمة وهبة​، مقطع فيديو للممثلة ​مي عمر​ من كواليس لقائها ببرنامج “العرافة” الذي تقدمه الأولى وذلك على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مي عمر خلال مقطع الفيديو، وهي تبكي قبل تصوير الحلقة وعلقت الإعلامية بسمة وهبة على الفيديو وكتبت: “بكاء مي عمر في الكواليس بسبب المخرج عمرو عرفة”.



وبكت مي عمر على الهواء أيضاً بسبب تغريدة غامضة للمخرج عمرو عرفة كتبها وقت عرض مسلسل “لؤلؤ”، قال فيها أن بعض المسلسلات تنجح بسبب الترويج الكبير لها، وتقطيع المسلسلات إلى مقاطع فيديو ووضع عناوين مثيرة لها تجبر المتابعين على مشاهدتها وعلقت مي وقتها : “لو يقصد هستغرب، أنا بعتبره أب، بحترمه وبيحبني ولما بيتقابل بحس إنه بيفرح لي وبيفرح بنجاحي، فلو يقصد لؤلؤ هتبقى بالنسبة لي غريبة، ومعتقدش إن أكثر من مليار شخص فتحوا الفيديوهات بسبب الفضول”



























