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مي عمر في موقف محرج بسبب زوجها محمد سامي.. شاهدوا ماذا حدث؟

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تعرضت الفنانة مي عمر لموقف محرج بسبب زوجها المخرج محمد سامي أثناء تواجدهما في أحد المهرجانات الفنية.

وفي التفاصيل، لم يلاحظ سامي أنه يقف فوق ذيل فستان زوجته أثناء التقاط المصورين صوراً لهما معاً، وهو ما أعاق تحركها على السجادة الحمراء، وتدخل كثيرون لتنبيهه إلا أنه لم ينتبه إلا بعد أن قامت مي بالتحدث إليه، واستطاعت أن تحتوى الموقف بضحكاتها، واعتبرته أمراً طبيعياً، وقد يحدث فى كثير من المناسبات.
يذكر أن المخرج محمد سامي يقوم حالياً بالتحضير لمسلسل “البرنس” مع الفنان محمد رمضان، والذي من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

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