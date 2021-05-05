حلت الفنانة ” مي كساب ” ضيفة في برنامج ” صايم ولا زي كل سنة ” المذاع عبر إذاعة راديو 9090 والتي تحدثت خلال اللقاء عن تفاصيل بحياتها الشخصية وأعمالها الفنية .

فكشفت مي كساب عن أنها تصوم في هذه السنة للمرة الأولى منذ 5 سنوات لم تتمكن فيهم من الصيام بسبب الحمل والرضاعة .. معربة عن سعادتها للعودة إلى الصيام وتباهيها بذلك أمام عائلتها وأصدقائها بعد فترة إنقطاع طويلة .

وأشارت مي إلى أنها لم تكن قد خططت لحياتها كممثلة ومغنية أو كزوجة وأم فهي تسير وفقا لمشيئة الله .. وأنها تمكنت من النجاح في كل المجالات في وقت واحد .

وعن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي قالت : ” أبقى كذابة لو قولت إني بفهم في السوشيال ميديا ” .. كما أعربت مي كساب عن عدم تأييدها لنشر الحياة الشخصية للفناة على مواقع التواصل خاصة في ظل ما يتعرضون له كثيرا من تنمر وإساءات من جانب بعض المتابعين .

وأضافت أنها تتعامل مع التعليقات المسيئة بحذفها وإذا تطور الامر من جانب أصحابها تقوم بحظرهم .

وعلى الصعيد الفني أعلنت مي كساب عن استعدادها حاليا لبدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل اللعبة فور الانتهاء من كتابته .