كشفت الفنانة المصرية ​مي كساب​ تفاصيل جديدة حول ألبوم زوجها ​الفنان أوكا​ الذي سيطرح قريباً في الأسواق وذلك عبر تدوينة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي كساب صورة من زفافها، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “الحمد لله النهارده سلمنا ألبوم أوكا الجديد #محمد_صلاح إن شاء الله هتسمعو ألبوم مختلف في كل حاجه كلمات ألحان توزيع أداء ميكس”.

وتابعت “تعب شهور ربنا يديك من فضله وكرمه عشان إنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييي جمهورنا الحبيب شكرا ع الدعم والحب اللي بتغمرونا بيه طول الوقت بنحبكم أكثر ”.

وعن سبب تسمية الالبوم بهذا الاسم، قالت مي كساب” أوكا اسمه الحقيقى محمد صلاح والأغنية دى بيحكى فيها حكايته مع المزيكا”.

وكان “أوكا” قد طرح العام الماضى أغنية بعنوان “اتدلع 1991″، وهى من كلماته وتوزيعه، وألحان بينوو، وقام بإخراج الكليب يحيى علاء، وتولت الفنانة مى كساب الإشراف على تنفيذها.