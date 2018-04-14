مي كساب توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي زوجها “أوكا”

وجهت مي كساب رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي زوجها المطرب الشعبي “أوكا”.

وأضحت مي في تغريدتها عبر حسابها على Twitter :”أن زوجها يتقى الله، ويعاملها أفضل معاملة، كما أنه يحافظ على أسرته، وتعتبره رجل ناجح استطاع تحقيق حلمه، وربما يكون أفضل عند الله من المهاجمين له”.

يشار إلى أن مي كساب تشارك كضيفة شرف في فيلم “البدلة” بطولة تامر حسني.

كما كانت أخر أعمالها هي مشاركتها في فيلم “طلق صناعي” الذي طرح في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، وكان من بطولة حورية فرغلي، وماجد الكدواني، ومصطفى خاطر، وعدد كبير من النجوم.