توعدت الفنانة المصرية مي كساب مؤخرا زوجها الفنان “أوكا” بأن يحلق “شنبه” بعدما ظهوره في البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة بـ”شنب” مرتديا ملابس تتناسب مع فترة التسعينيات.

وكانت مي كساب قد نشرت البوستر الدعائي لأغنية “1991” وجهت رسالة إلى زوجها أوكا قائلة: “أغنية الجيل وكل جيل 1991 الجيل اللي اتدلع وربنا يسامح جوزي على الشنب ده يخلص الكليب وهيتحلق على طول، مبروك يا حبييي ربنا يديك علي أد تعبك ومجهودك.. ١٩٩١ قريبا بالأسواق”.

وبعد مرور نحو 4 أيام ظهرت الفنانة مي كساب في مقطع فيديو كوميدي مع زوجها بدون “شنب” في أحدث ظهور لهما، حيث قالت في الفيديو: “زي ما وعدتكم مدخلش البيت بشنبه”، كما علقت: “نعيما يا حبييي حمد لله علي سلامتك الشنب راح.. راح كان ماضي وراح”.