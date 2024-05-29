خطفت الفنانة مي نور الشريف الأنظار بعد ظهورها أمس، الاثنين، في احتفالية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الجمعية.

وظهرت الفنانة مي نور الشريف بنحافة شديدة بعد أن خسرت الكثير من وزنها، وقامت بقص شعرها.

أحدث ظهور لـ مي نور الشريف

واحتفلت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الجمعية.

أهم أعمال مي نور الشريف

جدير بالذكر أن مي هي الابنة الصغرى للفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي، وخالتها هي الفنانة المعتزلة نورا.

بدأت مي نور الشريف مسيرتها الفنّية في الثالثة من عمرها، وشاركت في فيلم “المحاكمة هي الدورة الأخيرة” عندما كان صغيرًا، وتوقف عن العمل لفترة من الوقت، ثم عاد مرة أخرى في مسلسل “الدالي”. ” .

شاركت الفنانة مي نور الشريف في عدد قليل من الأعمال الفنّية، حيث لم تظهر بشكل مهم في الأعمال والمسلسلات المصرية، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها – اللهم امين، انا صائم 2017. – مسلسل عرفة البحر 2012. – مسلسل وادي الملوك 2011. سلسلة حالة الوزير 2012. مسلسل دلالي 2007. اللقاء الثاني 1988. فيلم ليلة واخوة 1990. لعبة الانتقام عام 1992.

وتجدر الأشارة إلي تغيّب مى نور الشريف منذ خمسة أعوام عن الساحة الفنّية، وتحديدًا منذ عرض مسلسل “اللهم إنى صائم” عام 2017، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

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