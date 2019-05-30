مَن زار إليسا فجأة أثناء علاجها في ألمانيا واستقبلته بطريقة مؤثرة؟

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على “إنستغرام” صورة جديدة التقطت لها أثناء وجودها في ألمانيا لتلقي العلاج.

وبدت فيها وهي تحتضن شاباً لم يظهر وجهه بوضوح، إلا أنها أشارت إلى هويته من خلال التعليق حيث تبين أنه المنتج والصحافي جان نخول.

وكتبت: “أنظروا من أتى إلى هنا. ضيف عزيز جداً سيبقى لبضعة أيام، جان نخول”.

ويشار إلى أن الفنانة سافرت إلى المانيا لقضاء 20 يوماً لعلاج بعض المضاعفات التي عانت منها في يدها بعد تعافيها من مرض سرطان الثدي.

ونشرت خبر سفرها على حسابها على موقع التغريدات “تويتر” من دون أي إضافة. وفي أحدث تعليق لها كتبت: “استيقظت مع طقس ألمانيا الرائع. سأستمتع بيومي مع أصدقائي وأتمنى أن تستمتعوا بيومكم”. وغردت في وقت سابق متوجهة إلى متابعيها: “اشتاق إليكم”.

وهي تنشر على حسابها على تطبيق “إنستغرام” صوراً لطبيعة المكان حيث تقيم وحيث تلتقي أولئك الأصدقاء.