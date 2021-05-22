سيد رجب أو “أبو العروسة” ممثل مصري وصاحب الـ 68 عاما، الذي نال شهرته مؤخرًا، من خلال الأعمال السينمائية والتليفزيونية التى قدمها، ونجح في تجسيد أدوار الشهر بشكل رائع، ولكن الكثيرين لايعرفون، عن زيجاته وأبناء شيئًا، لتظهر مؤخرًا صور عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” تجمع الفنان سيد رجب بأسرته.

انتشرت صور تجمع سيد رجب بعائلته التى تتكون من زوجته الأمريكيه، وبصحبتهما أبنائه الاثنين، زياد وبسمة وحفيدته «هنا» من إبنته التى تزوجت الفنان الشاب محمد السعدني، والذي شارك معه في مسلسل “أبوالعروسة” في دور “مهند”. كما شارك في العديد من الأفلام منها فيلم مطب صناعي وفيلم أسف على الإزعاج بطولة الفنان أحمد حلمى وفيلم عجميستا.

وكشف محمد السعدني كيف ألتقى ابنة الفنان سيد رجب، ومراحل تعارفهما معًا والتي أنتهت بالزواج، لافتًا إلى أنه لم يكن يعلم كونها ابنة «رجب»، وتقابلا عن طريق الصدفة عام 2009، حيث كانا يعملان معًا في الإخراج، موضحًا أنه لم يكتشف أنه والدها إلا بعدما أصبحا صديقين.

وقال الفنان المصري الشاب في برنامج «بيت ريا وسكينة»، الذي تقدمانه الفنانتان بدرية طلبة وانتصار: «سيد رجب يبقى حمايا ودي معلومة مش ناس كتير تعرفها، عشان ما بنقولش، وهو رجل جميل أوي مش عشان حمايا، وإحنا أصدقاء أصلا اتعرفنا على بعض في ست كوم (6 ميدان التحرير) وكان جه ضيف معانا وقتها».

وتابع محمد السعدني: «بسمة مراتى ماكنتش أعرف أنه أبوها أو أن أبوها بيمثل أساسًا، وكانت بسمة مساعدة مخرج في الوقت اللي كنت بخرج مسرح فيه، وكانت صديقتي، وكنا في نفس (الست كوم) ومانعرفش حاجه خالص، اتعرفت عليها لوحدها، وسيد رجب اتعرفت عليه لوحده في (الست كوم)».

واستكمل: «وهي ماكنتش تعرف أني ممثل ولما الناس كانت بتتصور معايا في الشارع كانت بتقولي بيتصوروا معاك ليه؟ ماقولتلهاش هقولها إيه دي؟، وبعدها اكتشفت أني ممثل». وكان «السعدني» شارك «رجب» في مسلسل «أبو العروسة» بجزئيه الأول والثاني، والذي عرض الموسم الأول من العمل الدرامي عام 2017.

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في سياقٍ آخر، عبّر سيد رجب، عن سعادته البالغة بمشاركته مع أبطال عمل لعبة نيوتن، مؤكدا أنه فخور بالمسلسل ومشاركته فيه، قائلاً “نستطيع الوصول إلى مستوى عال من الدراما، ومن الممكن أن يظل المسلسل فى ذاكرة الدراما المصرية لوقت كبير”، مضيفا أن المسلسل تعب فيه كل المشاركين فى العمل، وحرصوا على أن يخرج فى أحسن شكل.

وتابع سيد رجب، خلال لقائه فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن السبب فى نجاح مسلسل لعبة نيوتن بدأ منذ الفكرة حتى نهاية تصويره.

وحول سبب تسمية مسلسل لعبة نيوتن بهذا الاسم وما علاقته بالعالم نيوتن، أوضح “الفنان سيد رجب”، إن نيوتن اخترع عدة قوانين أشهرها الجاذبية الذى يقول لكل فعل رد فعل مساوٍ له فى القوة ومضاد له فى الاتجاه، وأيضا الشيء الساكن سيظل ساكنا ما لم يؤثر عليه شىء خارجى، لذلك فإن النفس الإنسانية بالفعل ورد الفعل وتقاطع الأشياء ببعضها والتربية بشكل معين تعطى شخصية معينة ورد الفعل المعين يعطى نتيجة معينة.

وأشار «رجب»، الى أن علاقات الناس ببعضها وردود أفعالهم مع بعضهم كانت السبب فى تسمية المسلسل بهذا الاسم، لافتا الى أن الجميع يعرف قوانين نيوتن فكان من السهل معرفتهم سبب اسم المسلسل.

وواصل سيد رجب أن أول دور سينمائى ظهر فيه بشكل كبير كان من خلال شخصية المعلم سراج فى فيلم إبراهيم الأبيض، مضيفا أنه شعر بالرهبة عندما وقف أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

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