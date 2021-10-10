انتشرت على السوشيال ميديا صورة لطفلة تبلغ من العمر قرابة الـ6 سنوات، وكتب عليها أنها لفنانة شابه شهيرة في مرحلة طفولتها، وظهرت في تلك الصـــورة بتعبير وجه طفولي وهي تبتسم إبتسامة بريئة.

أنها الفنانة اللبنانية “نيكول سابا” التى تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لها خلال فترة الطفولة، ولفتت الأنظار بجمالها.

وظهرت الفنانة اللبنانية في الصورة من طفولتها وهي تضحك، وعلامات البراءة تغطّي وجهها، ولاحظ المتابعون أن ملامحها الشقراء لم تتغيّر كثيراً، بل باتت أكثر نضجاً وبرز جمالها مع التقدم في العمر.

صورة نادرة من طفولة «نيكول سابا»

نيكول سابا مغنّيَة وممثلة لبنانية. ظهرت لأول مرة في فيديو كليب للفنان هشام عباس كموديل، ثم بدأت مشوارها الفنّــي الحقيقــي من خــلال إنضمامـهـا إلـى فرقــة (فور كاتس) لمؤسسها غسان الرحباني، وأصدرت مع الفرقة ألبومين هما (تيك تيك) عام 1998 و(ليل نهار) عام 2000.

دخلت مجال التمثيل في عام 2003 عندما اختارها الفنان المصري الكبير (عادل إمام) لتقوم أمامه ببطولة فيلم (التجربة الدنماركية) الذي كان بمثابة نقطة إنطلاقتها الحقيقية خاصةً بعد أن انفصلت عن فرقة (فور كاتس) واستكملت مشوارها الفني منفردة من خلال إصدار البوم عام 2004 بعنوان (يا شاغلني) من إنتاج شركة عالم الفن،

ارتبطت سابا بعلاقة حب مع النجم اللبناني “يوسف الخال” لكنهما انفصلا وذلك بسبب مشاركتها بفيلم “التجربة الدنماركية” لمدة ست سنوات من 2002 حتى 2008م، ولكنه لم يكن السبب الوحيد في الانفصال. لكنهمــا عــادا من جديد وقــررا الارتباط الرسمي و الزواج الكنيسي بعد علاقة حب استمرت عشرة سنوات. حيث تزوجا في عام 2011 ورزقا بإبنتهما الأولى “نيكول” عام 2013.

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وعلى الصعيد الفنى، تعيش الفنانة نيكول سابا، الفترة الحالية حالة من النشاط الفني من ناحية الغناء والتمثيل، وذلك بعد تكريمها مؤخراً في أحدى المهرجانات الكبرى بالقاهرة.

وصرحت نيكول، أنها تستعد لطرح أغنية جديدة تحمل إسم «الباب يفوت جمل»، وتتعاون فيها مع الشاعر “أمير طعيمة” ومن ألحان محمد يحيي وتوزيع على فتح الله، ومن المقرر طرحها خلال أيام.

وقالت نيكول:«أنا مش دلوعة وأحب دائمًا أن تكون عناوين أغنياتي فيها رسائل واستقلالية لأي فتاة تحب أن توجه رسائلها من خلالها، واسم «الباب يفوت جمل» ليست مقصودة بها شخص معين».

يُذكر أن النجمة اللبنانية، أقامت حفلا غنائيًا ضخمًا الأيام الماضية بمدينة العلمين الجديدة وحضرها عدد كبير من الجمهور وحملت شعار «كامل العدد».

وكانت نيكول سابا قد طرحت مؤخرًا أغنية “الجو حلو”، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع «يوتيوب»، وغنتها لأول لايف مرة بحفلهــا الماضــي بمدينة العالميــن الجـديـدة، وهي من كلمات الشاعر الغنائي شريف عبيد، ومن الحان محمد يحيي، وتوزيع أمين نبيل، وتظهر نيكول خلال الكليب بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة.

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