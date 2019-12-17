نائب لبنانية تكشف سراً عن ميريام فارس: “بتمنى ما تزعلي لأني خبرت”

أعلنت النائب ​بولا يعقوبيان​ عن خطوة إنسانية وطنية مميزة ستقوم بها الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​، حيث اشارت يعقوبيان الى فارس قررت التبرع بكل أرباح حفلها في السعودية الذي ستحييه غداً لمساعدة المحتاجين في وطنها.

يعقوبيان نشرت صورة البوستر الدعائي لحفل فارس وعلقت عليه بالتالي:

“ميريام فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها الى المحتاجين في وطنها شكرا على كرمك وعطائك وبتمنى ما تزعلي لأني خبرت، حق الناس علينا بهالظرف الصعب ان نحاول مع نجومنا ان نحث كل مقتدر على المساعدة مع امثالك وأمثال إليسا وعاصي وجوزيف عطية ونجوم لبنان فينا نساعد كل بيت بحاجة لدفا”.