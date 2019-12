نائب لبنانية تكشف سراً عن ميريام فارس: “بتمنى ما تزعلي لأني خبرت”

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

مريام_فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها الى المحتاجين في وطنها شكرا على كرمك وعطائك وبتمنى ما تزعلي لأني خبرت، حق الناس علينا بهالظرف الصعب ان نحاول مع نجومنا ان نحث كل مقتدر على المساعدة مع امثالك وأمثال إليسا وعاصي وجوزيف عطية ونجوم لبنان فينا نساعد كل بيت بحاجة لدفا @myriamfares