شاهد.. ابنة فنانة لبنانية تخطف الانظار بإطلالة جريئة

خطفت ناديا شربل، ابنة الفنانين اللبنانين كارين رزق الله وفادي شربل، الانظار بعد نشرها صورة جريئة عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت ناديا شربل في الصورة وهي ترتدي فستاناً أحمر طويلاً كاشفاً عند الصدر.

وأحدثت ناديا ضجة كبيرة بهذه الصورة في أوساط المتابعين الذين تراوحت آراؤهم بين الإعجاب والانتقاد.

وتعليقاً على الصورة كتبت والدتها كارين رزق الله: “جميلتي الصغيرة تبدين رائعة. أحبك فليحمك الله”.

يذكر ان فادي شربل وكارين رزق الله تزوجا عام 2000 ولديهما ابنتين هما ناديا، 18 عاما، ونايا، 15 عاما.

ويشار إلى أن ناديا شربل شاركت في طقولتها والديها في مسلسل “مرتي وأنا”. كما ظهرت في مسلسل “حلوة وكذابة” إلى جانب الممثلين داليدا خليل وزياد برجي. ووقفت مع والدتها أمام كاميرا مسلسلي “قلبي دق” و”ومشيت”.

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