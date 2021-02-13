أكدت الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ أن الممثلة الموهوبة تستطيع أن تقدّم أدواراً مختلفة، حتى لا تكرر نفسها، وقالت: “أنا بحب شغلي جدا، وحتى في فيلمي لما طلعت قدام ​رشدي أباظة​ مركزتش في حاجة غير دوري وعشان كده وصلت لأني عارفة طريقي.



وأضافت نادية خلال إستضافتها في برنامج “​الدوبلكس​” مع ​أبلة فاهيتا​، والذي يعرض عبر قناة “ON”: “النجمة الموهوبة اللي تكون عندها قدرات وتقدر تقدم ألوان مختلفة كل مرة ومتكررش نفسها، وأنا حتى في كل أفلامي عملت مشاهد خطرة واتعورت كتير وكل فيلم خرجت منه بعاهة”.

وردت على بعض الأسئلة السريعة، قائلة: “أنا بمشي حافية على الأرض عادي وده صحي جدا، وبخاف من الصرصار، وممكن اتجوز واحد أصغر مني لو بحبه”.



وتابعت نادية: “أنا بعشق الرقص والفن والغناء، ولما قدمت رقص في الأفلام بيكون الفيلم حاكم عليا بأني أرقص عشان فيلم استعراضي أو بعمل دور لراقصة، زي مثلا وداد الغازية دي شخصية حقيقية وكان لازم أرقص رقص غوازي، والممثلة الشاملة قليلة جداً”.







