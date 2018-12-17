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نادية الجندي تعود بفيلم عن المخابرات من إنتاج محمد مختار

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نادية الجندي ومحمد مختار

نادية الجندي ومحمد مختار

بعد 18 سنة من ابتعادهما عن العمل سويا في السينما، يعود المنتج محمد مختار من جديد للتعاون مع الممثلة نادية الجندي.

كشف محمد مختار خلال حلوله ضيفا في برنامج “مساء dmc” عن عودة تعاونه من جديد مع طليقته نادية الجندي بفيلم عن المخابرات، ومن المقرر عرضه في دور السينما في 2018.

وأكد مختار أن أفلام المخابرات تنال إعجاب واستحسان الجمهور المصري لحبهم لبلادهم ورغبتهم في مشاهدة انتصاراتهم الدائمة سواء في الكرة أو في السياسة.

جدير بالذكر أن محمد مختار قام بإنتاج 8 أفلام سينمائية، كانت كلها من بطولة نادية، كان أولها سنة 1980 وآخرها عام 2000.

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