استضافت الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” الفنانة ” نادية الجندي ” في حلقة جديدة من برنامجها ” السيرة ” المذاع على قناة ” dmc ” .

وخلال الحلقة كشفت نادية الجندي عن سبب عدم إنجابها من زوجها السابق المنتج ” محمد مختار ” على الرغم من استمرار زواجهما لمدة 20 عاما واكتفائها بإبنها هشام من زوجها الأول الفنان الراحل ” عماد حمدي ” .

فقالت أن هوس الفن والنجاح جعلها تخشى على جسدها وشكلها الذي كان سيتغير بسبب الإنجاب والولادة .. وتابعت : ” كنت خايفة إني أضيع وقت ويمكن أنا ظلمت نفسي وظلمت محمد مختار .

وبسؤالها حول إذا كان الفن يستحق ما فعلته أجابت : ” كل حاجة ليها تمنها مفيش حاجة من غير تمن ولو رجع الزمن أحب أبقى نادية الجندي بردو بنفس كل ده لإن الفن ده جوايا بتنفس فن وبعشق الفن ” .

https://www.facebook.com/dmctv/videos/801587337382156/?t=94