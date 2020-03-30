نادية الجندي تهدد منتحلي إسمها على مواقع التواصل الإجتماعي

نشرت الفنانة ” نادية الجندي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لحسابات مزيفة تحمل إسمها على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تقوم بنشر أخبارا خاطئة عنها .

وحذرت نادية الجندي تلك الصفحات المزيفة التي تنتحل صفتها معلنة عن قيامها بمقاضاة أي موقع أو صحيفة أو أشخاص تحمل إسمها ولا تمت لها بصلة .

وكتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” ليس لدي أي صفحات علي الفيس بوك ولا أي أكونت أو بيدج .. وسوف أقاضي قانونيا أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب بإسمي .. وفور عودتي من لبنان سوف أتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والأكونتات جميعا وأقاضي من أنشأها ” .

وتابعت : ” ليس لدي علي مواقع التواصل الأجتماعي غير صفحة ” الانستجرام ” دي وصفحة ” تويتر ” الموثقة .. وأي حد هينشر عن لساني أخبار غير حقيقية أو يتكلم عن حياتي الخاصة بالكدب والافتراء سوف يتم مقاضاته قانونيا سواء موقع أو جريدة أو صفحة تسئ لي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أخبار غير حقيقية من أجل التشهير بإسمي طبقا لمواد ونصوص قانون العقوبات وشكرا للجميع ” .

