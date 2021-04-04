أعادت مجموعة من الحسابات الناشطة المعنيّة بأخبار النجوم علي السوشيال ميديا، نشر عدة صور لأبناء الفنانة العراقية المقيمة في مصر “فاتن فتحي” والمعروفة باسم “نادية العراقية“، وأوضحت تلك الصور شدة جمال ابنائها الثلاثه. وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، مع تلك الصور بشكلٍ لافت.

وكانت نادية العراقية، اعتادت مؤخرًا على نشر صور أبنائها الثلاثة: “نيللي، مي، أدهم”، الذين يتمتعون بجمال لافت للأنظار، وتنوعت تعليقات متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين سعادتهم بجمال أبنائها، فضلًا عن المقارنة بينها وبينهم من حيث التشابه وبين التساؤل عن زوجها.

وبعد تداول الصور حرصت نادية العراقية علي التحذير من التشهير بها وأبنائها والتشكيك في نسبهم، عبر حسابها على موقع التواصل “فيسبوك“، حيث أعادت نشر صور أبنائها، قائله فى منشور مطول لها :«ايوه دول ولادي ووالدهم، رجعتو تنشرو صورهم وأقذر تعليقات، بأي حق تشككو في النسب ياكلاب، بأي حق تقولو الفلوس بتحلي، انتو شفتم عايشة إزاي».

وأضافت فاتن الشهيرة بـ«نادية العراقية» : «الحسد والقر قعدوني من الشغل، مشفناش فرحة والأمراض دخلت بيتي، بطلو قر، أنا أهلي في بغداد ملوك جمال، يعني لو عيالي بعد الشر ماتو واتحرق قلبي ده يريحكم»، وتفاعل الجمهور مع منشورها بشكلٍ كبير داعين لها ولأبنائها بالخير.

في سياقٍ آخر، أثارت الفنانة نادية العراقية ضجة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشور ورد على حسابها الخاص في “فيسبوك”، وكتبت فيه: “قدمت اليوم على تأشيرة لإسرائيل وحروح لوعجبني الوضع حسكن هناك. مش لاقية نفسي فبلاد العرب واتخنقت. يا رب تجي الموافقة واخلص بقى”.

ورداً على ذلك، أوضحت نادية العراقية لاحقًا أن تعليقها هذا لم يكن سوى “كذبة إبريل“. وفي هذا السياق كتبت: “شكراً للي شتموني على كذبة إبريل فموضوع تأشيرة اسرائيل وهذا ينم عن غيرتهم على بلادهم وكرههم للكيان الصهيوني المغتصب”. وأضافت: “وألف شكر للذين لم يصدقوا وثقتهم في قوميتي وحبي للعراق ومصر لا يعوضها الدنيا ومافيها. عاشت بلاد العرب والموت والسقوط للصهاينة. أحبكم”.

واختتمت بالقول: “ياروح قلبي انتم. ممكن تصدقوا الشمس طلعت من الغرب لكن نادية تخون عروبيتها ده المستحيل ولو ملكوني نص تل ابيب. عاش العرب وعاشت فلسطين وربنا قادر يطردهم شر طردة. كل إبريل وأنتم بخير وأكذب عليكم بحبكم جداً وشكراً للي مصدقوش وعندهم ثقه فيه”.