تمر الفنانة نادية العراقية بحالة صحية حرجة وصعبة وفق ما أعلنت ابنتها على حسابها على فيسبوك، مناشدة الدعاء لوالدتها بعدما كانت قد كشفت الفنانة عن اصابتها بفيروس كورونا يوم امس، كما كانت قد أصيبت بنزيف في عينيها قبل أيام.

ودخلت نادية العراقية العناية المركزة بعد اصابتها بأزمة صحية صعبة وفق ما اعلنت ابنتها في تدوينة على الفيسبوك، وناشدت جميع محبيها وجمهورها الدعاء لها قائلة: “أنا مي ..ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي أنا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة .. اللهم أني لا أسالك رد القضاء و لكني اسألك اللطف فيه”.

وكانت الفنانة نادية العراقية قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية يوم الجمعة الماضي بعد ان كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا حيث كتبت عبر فيسبوك: “هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي مايكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء ييجو البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم.. وحرّصوا الموضوع خطير”.

كذلك اعلنت قبل حوالي أسبوع عن تعرضها لنزيف حاد في العين اليمنى، وناشدت نقابة المهن التمثيلية بأن توفر لها تأمينا صحيا لتغطية نفقاتها الصحية.