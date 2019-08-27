نادية لطفي تتغزل بزوج دنيا سمير غانم.. وهو يرد: يا خبر أبيض

فاجأت النجمة القديرة نادية لطفي الجميع بإشادتها بأداء الإعلامي رامي رضوان زوج النجمة دنيا سمير غانم.

وكتبت من خلال حسابها على فايسبوك :” تهنئه الي السيد المذيع المحترم رامي ونشكره الي اتاحته الممتعه لرمز الفن والثقافه والخلق والانسانيه ونموذج للفنان كما يجب ان يكون في لقاء المبدع النجم لطفي لبيب ونتمني ان يعاد هذا اللقاء للدراسه والاستمتاع بالمعلومات الثقافيه الواسعه الذي امتعنا بها الفنان الغالي وتهنئه بتكريمه بالقلوب من معجبيه.. المعجبه نادية لطفي “.

وأعاد رامي رضوان ما كتبته نادية لطفي، وكتب من خلال حسابه على فايسبوك :”ياخبر أبيض ومبهج ومشرق .. أنا هبروزها في البيت دي “.