نادية لطفي توجه رسالة إلى رامي رضوان

نشرت الفنانة المصرية الكبيرة ” نادية لطفي ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا وجهت من خلاله رسالة إلى الإعلامي المصري ” رامي رضوان ” .

ومن خلال الرسالة أشادت الفنانة نادية لطفي بالحوار الذي أجراه رامي رضوان مع الفنان المصري ” لطفي لبيب ” في إحدى حلقات برنامج ” مساء dmc ” والتي عرضت منذ أيام على قناة ” dmc ” بعد تكريمه في المهرجان القومي للمسرح القومي .

وكتبت نادية لطفي قائلة : ” تهنئة إلى السيد المذيع المحترم رامي ونشكره على إتاحته الممتعة لرمز الفن والثقافة والخلق والإنسانية ونموذج للفنان كما يجب أن يكون في لقاء المبدع النجم لطفي لبيب ” .

وأضافت : ” ونتمنى أن يعاد هذا اللقاء للدراسة والاستمتاع بالمعلومات الثقافية الواسعة التي امتعنا بها الفنان الغالي .. وتهنئة بتكريمه بالقلوب من معجبيه .. المعجبة ناديه لطفي ” .

تهنئه الي السيد المذيع المحترم رامي ونشكره الي اتاحته الممتعه لرمز الفن والثقافه والخلق والانسانيه ونموذج للفنان كما يجب… Posted by N Lotfy Lotfy on Friday, August 23, 2019

ليأتي رد رامي رضوان على تلك الرسالة والذي أعرب عن مفاجأته بما كتبته عنه وسعادته الكبيرة حيث قام بنشر هذا المنشور عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” .

وكتب معلقا عليه : ” ياخبر أبيض ومبهج ومشرق .. أنا هبروزها في البيت دي .. نادية هانم لطفي ” .