نادية لطفي توجه رسالة مؤثرة إلى زكي فطين عبد الوهاب عقب إعلان إصابته بالسرطان

في مداخلة هاتفية للفنانة المصرية الكبيرة ” نادية لطفي ” مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي في حلقة برنامج ” كل يوم ” مع الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” وجهت الفنانة القديرة بكلمات مؤثرة رسالة دعم وحب إلى زكي فطين عبد الوهاب بعد إعلان إصابته بمرض سرطان في الرئة .

وبدأت حديثها بإبداء إعجابها الشديد بأدوار زكي عبد الوهاب التي ظهر فيها وإنه لفت نظرها من أدائه الجيد دون أن تعرف أن والده هو فطين عبد الوهاب والفنانة ليلى مراد .

وعن خبر مرضه قالت إنها علمت من شقيق الفنان زكي فطين عبد الوهاب بخبر إصابة زكي بمرض السرطان .

وأكدت إنه سينتصر على مرض السرطان وأن زكي لا يهاب من السرطان حيث كان يتحدث عن الدعاية المستمرة لمستشفى السرطان .

وأضافت : ” المحن كلها متساوية .. التعب واحد بس الأطباء اللي بتصنف الأمراض .. والله الناس كلها بتحبه وهيقوم بالسلامة ” .

وأشارت إلى أنها مرت بتجارب صعبة للغاية وأصيبت بأمراض كثيرة ولكنها أصبحت أفضل الآن وأن زكي سينجو من هذا المرض .

وعن ما قاله الفنان زكي عبد الوهاب عن قيامه ببيع سيارته من أجل مصاريف علاجه قالت الفنانة نادية لطفي أنها اضطرت لبيع سيارتها كي تنفق على علاجها في الخارج عندما تعرضت لنزيف في المخ .. وهو ليس أول فنان يلجأ لبيع سيارته من أجل العلاج .

وأعربت عن سعادتها بانضمامه إلى فيلم الفنان أحمد السقا القادم ” العنكبوت ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” ده وارث قوة الروح بتاعة أبوه وأمه ولازم يدرس .. فيه ناس كتير بتحب زكي عبدالوهاب مش عشان أبوه فطين عبد الوهاب ولا عشان أمه ليلى مراد .. فيه ناس بيحبوه لشخصه .. والله العظيم الدكتور في المستشفى اللي أنا فيها بيسأل عليه كأنه ابنه .. بإذن الله وعكة وهتعدي وهنسمع أخبار حلوة وسعيدة .. إنت عنيا وقلبي يا زكي ” .